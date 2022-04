Wird ein Roboter Ihnen den Job wegnehmen?

Berufsanforderungen verglichen

Zu diesem Zweck habe man eine Methode entwickelt, „die systematisch die menschlichen und robotischen Fähigkeiten vergleicht, die in Hunderten von Jobs benötigt werden“. Die wichtigste Neuerung der Studie besteht einer Mitteilung der Hochschule zufolge darin, dass sie die Fähigkeiten von Robotern in Abhängigkeit von den beruflichen Anforderungen in einer „bisher noch nie da gewesenen Weise“ kartografiert. Das Team befasste sich demnach mit der H2020 European Multiannual Roadmap for Robotics (MAR), einem strategischen Dokument der Europäischen Kommission, das in regelmäßigen Abständen von Robotik-Experten überprüft wird.