Schlepper mit gestohlenen Kennzeichen in Haft

„Acht Flüchtlinge sind über die Grenze und dürften sich derzeit in Nikitsch aufhalten“, lautete der Hinweis der ungarischen Polizei an die Exekutive im Burgenland. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen in das Einsatzgebiet. Noch bevor die Migranten aufgespürt werden konnten, ging den Beamten der Schlepper bereits ins Netz.