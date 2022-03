Kärntens Fahrbahnen wurden kaputtgespart

Stiefkinder sind Wolfsberg und Feldkirchen

Am wenigsten investiert wird in Feldkirchen und Wolfsberg mit je 1,6 Millionen Euro, wo die Straßen scheinbar noch den besten Zustand haben. Zum Vergleich: Die Generalsanierung von einem Kilometer Landesstraße kostet im Durchschnitt eine Million Euro. Wir werden also noch lange über Rumpelpisten rollen . . .