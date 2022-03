So desolat sind die Kärntner Straßen wirklich

Und eigentlich eh in allen Bezirken!

Im Bezirk Spittal ist die B100-Umfahrung in Greifenburg Thema, in Feldkirchen sind auf der B 95 zahlreiche Baustellen notwendig. Von Hermagor aus sollte das Lesachtal in Zukunft ganzjährig erreichbar sein, in Wolfsberg muss die Koralmstraße weiter optimiert werden. In Völkermarkt stehen heuer 16 Projekte an, in St. Veit 30.