Rentnerinnen von falschen A1-Technikern bestohlen

Erstmals schlugen die unbekannten Täter am 9. März bei einer 83-Jährigen in Maria Enzersdorf zu. Die Männer gaben an, im Auftrag der Firma A1 Messungen durchführen zu müssen und kamen so in das Wohnobjekt der Frau. In einem unbeobachteten Moment öffnete einer der Kriminellen mit einem Schlüssel den Safe. Das Gespann ließ Bargeld in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages mitgehen und machte sich aus dem Staub.