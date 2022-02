140 Betretungsverbote: Gefährder meist männlich

Gewalt in den eigenen vier Wänden, meist sind Männer die Täter. In einem halben Jahr musste in 140 Fällen ein Betretungsverbot ausgesprochen werden. „Der Schutz der Opfer ist vorrangig. Die verpflichtende Gewaltpräventionsberatung hat sich in der Praxis bereits bewährt“, stellt Landespolizeidirektor Martin Huber fest.