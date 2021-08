230 Fälle von Gewalt in burgenländischen Familien

Appell an die Opfer

Ganz neu ist, dass es spätestens bis Jänner 2022 in jeder Polizeiinspektion im Burgenland mindestens einen Bediensteten geben wird, der Anlaufstelle für Fälle von Gewalt in der Familie oder in der Privatsphäre ist und professionell helfen kann. Höchststrafen für Beratungsverweigerer können bis zu 5000 € betragen. Martin Hubers Appell an alle Opfer: „Haben Sie den Mut zu handeln, aufzustehen und dagegen etwas zu unternehmen! Für all jene, die nicht genug Kraft haben, wird die Polizei ein verlässlicher Partner sein.“