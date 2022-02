Nokia-Notebooks bald auch in Europa erhältlich

Weitere Nokia-Notebooks zu erwarten

OFF Global will die neuen Notebooks im Zuge der Mobilfunkmesse Mobile World Congress in den nächsten Tagen offiziell vorstellen und hat bereits Pläne, weitere Nokia-Notebooks in Europa zu vermarkten. Bisher gab es Laptops der Marke Nokia nur in Indien: Dort hat Nokia bereits 2020 eine Lizenz zur Markennutzung vergeben, OFF Global hat sich nun die Markenrechte außerhalb Indiens gesichert.