Roccat Kone Pro (Air) im Test: Leicht und wendig!

Hier gilt es, nebst anderen Charakteristika wie der Doppelklickgeschwindigkeit, die subjektiv als optimal empfundene dpi-Einstellung zu finden, was in Roccats Treiber-Software „Swarm“ auch intuitiv gelingt. Hier kann weiters die - im Vergleich zu anderen Gaming-Mäusen dezente - RGB-Beleuchtung in den Maustasten gesteuert werden. Auch Makros kann man im insgesamt gut gemachten Treiber erstellen.