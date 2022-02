GlobalWafers steckt Milliarden in neue Fabriken

Der taiwanesische Chiphersteller GlobalWafers will bis 2024 bis zu 100 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 3,1 Milliarden Euro) vor allem in den Ausbau der Wafer-Produktionskapazitäten an bestehenden und neuen Standorten investieren. Infage kämen dafür Asien, die USA, aber auch Europa, so die Ankündigung vom Sonntag. Die neuen Anlagen sollten im zweiten Halbjahr 2023 hochgefahren werden.