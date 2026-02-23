Gewaltwelle in Mexiko: Außenministerium reagiert

„Im Anschluss an einen Großeinsatz der mexikanischen Sicherheitskräfte gegen das organisierte Verbrechen im Bundesstaat Jalisco kommt es zu schweren Störungen der öffentlichen Ordnung. Es gibt Straßenblockaden, Schusswechsel und Anhaltungen von Passanten in verschiedenen Teilen des Landes, insbesondere in Jalisco (Guadalajara), Guanajuato oder Michoacán (Morelia)“, liest man auf der Homepage des Außenministeriums in Wien.

„Unnötige Reisen vermeiden“

Und weiters steht: „Angesichts der sich verschlechternden Sicherheitslage empfehlen wir österreichischen Staatsbürgern – Touristen wie auch Einwohnern – insbesondere in den Bundesstaaten Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán, Baja California und Tamaulipas, unnötige Reisen zu vermeiden. Anweisungen der zuständigen staatlichen und föderalen Behörden ist Folge zu leisten.“