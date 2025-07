Unabhängiger Staatsanwalt

Denn die Unabhängigkeit ist für sie dann gefährdet, wenn sie sich in den eigenen politischen Zielen verfolgt fühlen – und nicht, wenn der politische Gegner in den Fokus gerät. Interne Protokolle, die in Untersuchungsausschüssen und in einer Wochenzeitung auftauchen, sind für sie kein Problem. Unabhängig?