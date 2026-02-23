US-Industrie erhält weniger Bestellungen

Trumps Zollchaos

Das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA, das am Freitag Präsident Trumps Zölle für illegal erklärte, hat dazu geführt, dass dieser am selben Tag auf Basis eines anderen Gesetzes globale Zölle von zehn Prozent verhängt hat. Dafür nutzt er nun ein anderes Gesetz, den Trade Act von 1974. Die neuen Einfuhrabgaben gelten von Dienstag an, allerdings nur für 150 Tage. Tags darauf, am Samstag, drohte er weiter, die Zölle auf 15 Prozent zu erhöhen.