Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Marecek und Steinhauer

Streng geheime Probenbilder aus Ibiza aufgetaucht

Adabei Österreich
23.02.2026 20:00
Heinz Marecek und Erwin Steinhauer als geniales Duo unterwegs auf den Spuren von Karl Farkas.
Heinz Marecek und Erwin Steinhauer als geniales Duo unterwegs auf den Spuren von Karl Farkas.(Bild: Xenia Trampusch)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Ab 1. März sind die beiden Publikumslieblinge Heinz Marecek und Erwin Steinhauer in ganz Österreich mit ihrem Programm „Was lachen Sie“ unterwegs. Bis zuletzt probt das Duo auf der Baleareninsel Ibiza. Wieso gerade dort und wie „ernst“ es dort dabei zugeht, verraten die „streng geheimen“ Fotos, die sie uns von dort schickten.

0 Kommentare

Ab Sonntag gilt‘s, dann sind die beiden Publikumslieblinge Heinz Marecek und Erwin Steinhauer wieder mit ihrem, mittlerweile zum Kult avancierten Programm „Was lachen Sie“ auf den Spuren von Karl Farkas unterwegs. Sie tun das bereits seit Jahrzehnten, stets vor ausverkauften Rängen. Und dennoch: das erspart ihnen nicht die Proben. Die laufen stets ganz ernst und streng geheim ab.

Proben unter Ibizas Sonne
Wobei wir dürfen an der Stelle vorweg verraten: Ganz so ernst ist es dann doch nicht – im Gegenteil, es rennt der Wiener Schmäh. Auch unter der südlichen Sonne Ibizas, denn dort nennt Marecek eine Finca sein Eigen. Und das schon seit vielen Jahren. Es ist quasi sein zweites Domizil und hier findet das genial-lustige Duo genügend Zeit und Freiraum, um für den Start ihrer Tour (sie führt sie heuer durchs ganze Land) am 1. März bereit zu sein.

„Schade, dass wir zurück ins österreichische Winterwetter müssen. Wäre doch angenehmer, die Zuschauer kämen zu uns hierher“, scherzt Marecek, denn, „Der Wortwitz von Farkas funktioniert überall, unabhängig von Jahreszeit und Witterung.“

Von wegen „mehr Zeit“. . .
Für ihn ist Ibiza nicht nur Rückzugsort, sondern auch Treffpunkt der Familie, die gerade um eine Enkeltochter von seinem Sohn bereichert wurde. „Wenn wir so oft ausverkauft sind wie vor 25 Jahren, dann wirst du dein Domizil längere Zeit nicht sehen“, zieht Steinhauer seinen Freund Heinz, der hoffte, nach seinem Ausstieg aus den „Bergrettern“ endlich mehr Freizeit genießen zu können, auf. Und die Vorzeichen für einen Erfolg stehen ziemlich gut. . .

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
23.02.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
172.768 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
158.822 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
140.699 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3635 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
893 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Adabei Österreich
Marecek und Steinhauer
Streng geheime Probenbilder aus Ibiza aufgetaucht
„Starnacht“ 2026
Sänger Mark Forster kehrt an den Wörthersee zurück
Mit ihm auf der Bühne
Burgenländerin im Rampenlicht mit Popstar Mika
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Erstes Siegerinterview
Cosmó: „Haben gezeigt, was Österreich draufhat“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf