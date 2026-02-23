Streng geheime Probenbilder aus Ibiza aufgetaucht

Ab 1. März sind die beiden Publikumslieblinge Heinz Marecek und Erwin Steinhauer in ganz Österreich mit ihrem Programm „Was lachen Sie“ unterwegs. Bis zuletzt probt das Duo auf der Baleareninsel Ibiza. Wieso gerade dort und wie „ernst“ es dort dabei zugeht, verraten die „streng geheimen“ Fotos, die sie uns von dort schickten.
Ab Sonntag gilt‘s, dann sind die beiden Publikumslieblinge Heinz Marecek und Erwin Steinhauer wieder mit ihrem, mittlerweile zum Kult avancierten Programm „Was lachen Sie“ auf den Spuren von Karl Farkas unterwegs. Sie tun das bereits seit Jahrzehnten, stets vor ausverkauften Rängen. Und dennoch: das erspart ihnen nicht die Proben. Die laufen stets ganz ernst und streng geheim ab.
Proben unter Ibizas Sonne
Wobei wir dürfen an der Stelle vorweg verraten: Ganz so ernst ist es dann doch nicht – im Gegenteil, es rennt der Wiener Schmäh. Auch unter der südlichen Sonne Ibizas, denn dort nennt Marecek eine Finca sein Eigen. Und das schon seit vielen Jahren. Es ist quasi sein zweites Domizil und hier findet das genial-lustige Duo genügend Zeit und Freiraum, um für den Start ihrer Tour (sie führt sie heuer durchs ganze Land) am 1. März bereit zu sein.
„Schade, dass wir zurück ins österreichische Winterwetter müssen. Wäre doch angenehmer, die Zuschauer kämen zu uns hierher“, scherzt Marecek, denn, „Der Wortwitz von Farkas funktioniert überall, unabhängig von Jahreszeit und Witterung.“
Von wegen „mehr Zeit“. . .
Für ihn ist Ibiza nicht nur Rückzugsort, sondern auch Treffpunkt der Familie, die gerade um eine Enkeltochter von seinem Sohn bereichert wurde. „Wenn wir so oft ausverkauft sind wie vor 25 Jahren, dann wirst du dein Domizil längere Zeit nicht sehen“, zieht Steinhauer seinen Freund Heinz, der hoffte, nach seinem Ausstieg aus den „Bergrettern“ endlich mehr Freizeit genießen zu können, auf. Und die Vorzeichen für einen Erfolg stehen ziemlich gut. . .
