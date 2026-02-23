Spatenstich für grüne Energie in alter Kiesgrube

Ab Mitte des Jahres, wenn das Kraftwerk eröffnet wird, sollen durchschnittlich 3,6 GWh pro Jahr produziert werden. „Die Nachnutzung dieser Fläche war von Beginn an ausschlaggebend für das Projekt. Wir möchten Energieproduktion dorthin bringen, wo keine neuen Flächen verbraucht werden“, erklärt Projektleiter Peter Kuntner. Rund zwei Millionen Euro werden investiert. Geplant wird seit Juli 2023. Im Juli 2026 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.