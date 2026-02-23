Spatenstich für grüne Energie in alter Kiesgrube

Knapp 1000 Haushalte werden ab Sommer mit „sauberem“ Strom aus der ersten oekostrom-PV-Anlage in der Kärntner Gemeinde Eberndorf beliefert. Platz findet sie in einer Schottergrube, die seit knapp zehn Jahren brachliegt.
Was wird eigentlich aus Schottergruben, in denen kein Schotter mehr ist? Sie werden nicht mehr bewirtschaftet, liegen brach und warten, bis die Natur sich ihre Flächen zurückholt. Eine sinnvolle Nachnutzung passiert aktuell in der kleinen Ortschaft Pribelsdorf in der Gemeinde Eberndorf.
In der ehemaligen Schottergrube nahe des Kraftwerks Edlings startet der Bau des ersten Photovoltaikkraftwerks der oekostrom AG in Kärnten. Auf einer knapp drei Hektar großen Fläche mitten im Wald entsteht eine moderne freiflächen-PV-Anlage mit 2,6 MWp Leistung. Knapp 1000 Haushalte werden so bald mit grünem Strom versorgt.
„Ein wichtiger Meilenstein für uns“, betont Christoph Grosssteiner, Geschäftsführer von oekostrom. „Wir zeigen, wie Energiewende und verantwortungsvolle Flächennutzung zusammengehen können – regional, nachhaltig und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde." Das Projekt sei besonders flächen- und ressourcenschonend. „Wir als Gemeinde unterstützen es natürlich, dass keine zusätzliche Flächen versiegelt werden müssen und hier eine sinnvolle Nachnutzung gefunden wird“, ergänzt der Eberndorfer Bürgermeister Wolfgang Stefitz beim Spatenstich.
Ab Mitte des Jahres, wenn das Kraftwerk eröffnet wird, sollen durchschnittlich 3,6 GWh pro Jahr produziert werden. „Die Nachnutzung dieser Fläche war von Beginn an ausschlaggebend für das Projekt. Wir möchten Energieproduktion dorthin bringen, wo keine neuen Flächen verbraucht werden“, erklärt Projektleiter Peter Kuntner. Rund zwei Millionen Euro werden investiert. Geplant wird seit Juli 2023. Im Juli 2026 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.
