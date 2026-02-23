Vorteilswelt
Spatenstich für grüne Energie in alter Kiesgrube

Kärnten
23.02.2026 20:00
Volle Motivation trotz trübem Wetter: Verantwortliche der Gemeinde und der oekostrom AG sowie Grundeigentümer beim Spatenstich in Pribelsdorf.
Volle Motivation trotz trübem Wetter: Verantwortliche der Gemeinde und der oekostrom AG sowie Grundeigentümer beim Spatenstich in Pribelsdorf.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Knapp 1000 Haushalte werden ab Sommer mit „sauberem“ Strom aus der ersten oekostrom-PV-Anlage in der Kärntner Gemeinde Eberndorf beliefert. Platz findet sie in einer Schottergrube, die seit knapp zehn Jahren brachliegt.

0 Kommentare

Was wird eigentlich aus Schottergruben, in denen kein Schotter mehr ist? Sie werden nicht mehr bewirtschaftet, liegen brach und warten, bis die Natur sich ihre Flächen zurückholt. Eine sinnvolle Nachnutzung passiert aktuell in der kleinen Ortschaft Pribelsdorf in der Gemeinde Eberndorf.

In der ehemaligen Schottergrube nahe des Kraftwerks Edlings startet der Bau des ersten Photovoltaikkraftwerks der oekostrom AG in Kärnten. Auf einer knapp drei Hektar großen Fläche mitten im Wald entsteht eine moderne freiflächen-PV-Anlage mit 2,6 MWp Leistung. Knapp 1000 Haushalte werden so bald mit grünem Strom versorgt. 

Lesen Sie auch:
Hier sollen Tiere grasen und Strom soll erzeugt werden.
Auf mehreren Hektar
Auf dieser Weide will Bauer PV-Anlagen montieren
07.11.2025

„Ein wichtiger Meilenstein für uns“, betont Christoph Grosssteiner, Geschäftsführer von oekostrom. „Wir zeigen, wie Energiewende und verantwortungsvolle Flächennutzung zusammengehen können – regional, nachhaltig und in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde." Das Projekt sei besonders flächen- und ressourcenschonend. „Wir als Gemeinde unterstützen es natürlich, dass keine zusätzliche Flächen versiegelt werden müssen und hier eine sinnvolle Nachnutzung gefunden wird“, ergänzt der Eberndorfer Bürgermeister Wolfgang Stefitz beim Spatenstich.

Ab Mitte des Jahres, wenn das Kraftwerk eröffnet wird, sollen durchschnittlich 3,6 GWh pro Jahr produziert werden. „Die Nachnutzung dieser Fläche war von Beginn an ausschlaggebend für das Projekt. Wir möchten Energieproduktion dorthin bringen, wo keine neuen Flächen verbraucht werden“, erklärt Projektleiter Peter Kuntner. Rund zwei Millionen Euro werden investiert. Geplant wird seit Juli 2023. Im Juli 2026 soll die Anlage in Betrieb genommen werden.

Kärnten
23.02.2026 20:00
Kärnten

Newsletter
Top-3

Krone Plus Logo
Wer muss zittern?
Am Flohmarkt zu viel schwarz verkauft: Mega-Strafe
Krone Plus Logo
Polit-Personalrochaden
Kein Aprilscherz: Wer füllt die vakante LH-Stelle?
Neues Tourismusgesetz
Große Reform: „Eigentliche Arbeit beginnt jetzt“
Experten im Einsatz
Steinschlag blockiert Zufahrt nach Zwickenberg
