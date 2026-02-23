Helden im Schneetreiben: „Respekt fährt immer mit“

Gleich sechs Verletzte – unter ihnen drei Kinder – forderte hingegen eine Karambolage zwischen vier Pkw und einem Lkw auf der A9 zwischen Kammern und Traboch. Zu diesem brenzligen Unfall wurde Jürgen Sapelza als Einsatzleiter gerufen: „Es hat von in der Früh weg geschneit und war sehr rutschig auf der Autobahn. Auch vor dem Gleinalmtunnel sind Lkw hängen geblieben und quer gestanden“, berichtet er von chaotischen Szenen im Verkehr.