Sohn von Rob Reiner plädiert auf „nicht schuldig“

Regisseur und seine Frau ermordet aufgefunden

Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen Mitte Dezember wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Nick Reiner war in Los Angeles festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei seine getöteten Eltern in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Sie waren an Stichverletzungen gestorben.