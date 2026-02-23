Sohn von Rob Reiner plädiert auf „nicht schuldig“

Nach dem gewaltsamen Tod von „Harry und Sally“-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele hat der wegen des Mordes angeklagte Sohn des Paares vor Gericht auf „nicht schuldig“ plädiert. Reiner und seine Frau waren im Dezember brutal erstochen worden. Sohn Nick gilt als dringend tatverdächtig.
Der 32-jährige Nick Reiner war am Montag zur Anklageverlesung in Los Angeles im Gericht in einem braunen Overall erschienen. Ihm steht eine Pflichtverteidigerin zur Seite.
Regisseur und seine Frau ermordet aufgefunden
Die Staatsanwaltschaft hatte den 32-Jährigen Mitte Dezember wegen zweifachen Mordes angeklagt. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Nick Reiner war in Los Angeles festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei seine getöteten Eltern in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Sie waren an Stichverletzungen gestorben.
Drogensucht und psychische Probleme
Der Sohn soll zuletzt in einem Gästehaus auf dem Grundstück seiner Eltern gelebt haben, berichtete die „Los Angeles Times“ unter Berufung auf Freunde der Familie. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht und über psychische Probleme gesprochen.
Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie „Harry und Sally“, „Misery“ und „Eine Frage der Ehre“, war 78 Jahre alt. Seine Frau Michele (70) arbeitete als Fotografin und Filmproduzentin. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick und Romy. Zudem adoptierte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall.
