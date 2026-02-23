Slowakei stoppt jetzt Notstromlieferung an Ukraine

„EU nicht als Geisel nehmen“

„Das Misstrauen gegenüber der EU wächst in rasantem Tempo und wird dazu führen, dass die EU nicht mehr in der Lage sein wird, wichtige Entscheidungen zu treffen, die die Zustimmung aller Mitgliedstaaten erfordern. Es wird Probleme geben, ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland zu verabschieden, und es wird Probleme geben, auf dem nächsten EU-Gipfel eine Einigung über Maßnahmen zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit der EU und über die Senkung der Strompreise zu erzielen“, meinte auch Fico.