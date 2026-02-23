Beutezug in Einkaufshäusern endet nun im Gefängnis

Ein Trio aus Rumänen hat in Tirol zwischen Wörgl und Völs ganze Einkaufshäuser leer geräumt – und musste nun in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen. Dort hagelte es teils saftige Strafen.
Vor allem der gerade erst aus der Haft entlassene Erstangeklagte langte im August und September des Vorjahres ordentlich zu: Parfüms, Rucksäcke, Alkohol, Laptops und Küchengeräte verschwanden auf seiner Beutetour. Der dadurch entstandene Schaden konnte nicht genau beziffert werden, überschritt laut dem Staatsanwalt aber deutlich die 5000-Euro-Grenze, die für gewerbsmäßigen Diebstahl vonnöten ist. „Ich habe alles wie angeklagt gestohlen“, gestand der Mann vor Richter Thomas Wallnöfer.
Ich wollte nur für meine Frau und mein Kind einkaufen.
Einer der Angeklagten vor Gericht
Anders ein mutmaßlicher Komplize, der im Media-Markt oder Spar angeblich nur dabei war. „Ich wollte nur für meine Frau und mein Kind einkaufen“, gab er zu Protokoll. Dass sein Begleiter gestohlen hatte, wollte er nicht mitbekommen haben.
Auch wegen Hehlerei angeklagt
Die „Verbandelung“ der drei Rumänen war aber augenscheinlich. Der Erstangeklagte stahl, sein Landsmann „begleitete“ ihn dabei und dessen Ehefrau verkaufte einen großen Teil der Waren. Das brachte die Frau schließlich auch wegen Hehlerei auf die Anklagebank.
Der Richter sprach schließlich alle drei schuldig: Der Erstangeklagte fasste 18 Monate unbedingte Haft aus – und seine noch offene Bewährungsstrafe von sieben Monaten wurde widerrufen. Die Frau wurde zu fünf Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 5400 Euro verurteilt. Ihr Gatte muss – noch nicht rechtskräftig – sechs Monate in Haft.
