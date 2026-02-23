Beutezug in Einkaufshäusern endet nun im Gefängnis

Vor allem der gerade erst aus der Haft entlassene Erstangeklagte langte im August und September des Vorjahres ordentlich zu: Parfüms, Rucksäcke, Alkohol, Laptops und Küchengeräte verschwanden auf seiner Beutetour. Der dadurch entstandene Schaden konnte nicht genau beziffert werden, überschritt laut dem Staatsanwalt aber deutlich die 5000-Euro-Grenze, die für gewerbsmäßigen Diebstahl vonnöten ist. „Ich habe alles wie angeklagt gestohlen“, gestand der Mann vor Richter Thomas Wallnöfer.