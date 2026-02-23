Diversion: Ein Geständnis, aber trotzdem straffrei

Strafprozesse enden üblicherweise in einem Schuldspruch oder Freispruch. Aber es gibt noch einen Ausgang – die Diversion. Wann solch eine Erledigung schlagend wird, hat die „Krone“ bei Anwalt Sascha Flatz nachgefragt.
Geständnis, Schuldspruch – und dann geht’s um die Strafe. So laufen die meisten Prozesse ab, in denen ein Angeklagter zugibt, die Tat begangen zu haben. Doch auch, wenn jemand eine Schuld einräumt, kann er ohne Strafe und ganz ohne Verurteilung wieder nach Hause gehen. Das ist im österreichischen Strafrecht die sogenannte Diversion.
Manchmal gar kein Prozess nötig
Dafür müssen jedoch mehrere Voraussetzungen erfüllt werden. Die „Krone“ hat bei Anwalt Sascha Flatz nachgefragt, wann denn ein Angeklagter nach einem Strafprozess mit einem Geständnis als Unbescholtener wieder aus dem Gericht gehen kann – und wann er gar nicht erst dort antanzen muss.
Alle Infos sehen Sie im Video oben!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.