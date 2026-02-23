Großer Jubel um unsere Olympia-Helden in Innsbruck

Medaille vergessen

Und das Team bewies Zusammenhalt: Winter-Zweikämpfer Johannes Lamparter lieh Abfahrtsstar Vincent Kriechmayr für seinen Auftritt eine Silbermedaille: „Ich habe meine daheim vergessen.“ Neben dem vielen Applaus lohnte sich für die Sportler der Auftritt – sie erhielten die ÖOC-Prämie in Form von Philharmoniker-Goldmünzen (20.000 Euro für Gold, 17.000 für Silber, 14.000 für Bronze). Casino-Generaldirektor Erwin van Lambaar packte sogar noch ein Extra-Geschenk aus: „Jeder bekommt einen dreitägigen Aufenthalt bei der Formel 1 in Spielberg.“