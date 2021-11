Chipmangel: Hersteller erhöhten offenbar Preise

Angesichts des weltweiten Chipmangels sind die Preise für die begehrten Halbleiter offenbar weltweit gestiegen. Rund um den Globus werden in diesem Jahr Halbleiter für knapp 551 Milliarden US-Dollar verkauft werden, schätzte der deutsche Elektronikindustrieverband ZVEI am Dienstag zum Auftakt der Messe Productronica in München. Das wären demnach 25 Prozent mehr als 2020. Welchen Anteil dabei jeweils höhere Preise und gestiegene Fertigungszahlen ausmachen, ist unklar - klar ist jedoch, dass Preiserhöhungen eine Rolle spielen.