Rapid fasst Derby-Strafe erst am Dienstag aus

Scheinbar gibt es mehr zu „verhandeln“ als gedacht. Wobei es klar ist, dass zumindest die bedingte Strafe nach den Derby-Vorfällen vom September 2024 in Hütteldorf „aktiv“ wird. Also 150.000 Euro Geldstrafe und eine Sperre des Block West und der anderen Hintertortribüne für drei Topspiele. Vielleicht sogar mehr. Sollte Rapid in den Flop 6 landen, dann würde der Rest der Sperre in die nächste Saison mitgenommen werden.