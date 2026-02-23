Red Bull Salzburg: Das war eine klare Titel-Ansage

Es ist aber gut möglich, dass sich im Hinblick auf den angesprochenen Vorsprung bald sehr wohl etwas ändert: Wenn es in dieser Tonart weitergeht! Trainer Daniel Beichler und sein Betreuerteam haben gezeigt, dass in der millionenschweren Mannschaft – Salzburg hat bekanntlich immer noch den mit Abstand teuersten Kader der ganzen Liga – doch deutlich mehr schlummert, als in den Vormonaten zu sehen war.