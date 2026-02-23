Vorteilswelt
Lacher wegen Hoppala

Kriechmayr vergisst Medaille bei Medaillenfeier

Olympia
23.02.2026 19:36
Vincent Kriechmar (r.) mit Manuel Feller
Vincent Kriechmar (r.) mit Manuel Feller(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Montagabend ließen sich unsere Olympia-Helden bei der Medaillenfeier in Innsbruck von den Fans hochleben. Ski-Ass Vincent Kriechmayr gestand, dass er seine Kombi-Silbermedaille vergessen hatte ...



„Der Jo (Kombinierer Johannes Lamparter, Anm.) hat mir seine gegeben“, erklärte Kriechmayr, warum er dennoch nicht ohne Edelmetall um den Hals auf die Bühne kam. Das Hoppala ließ die Fans und ganz besonders seinen Kombi-Kollegen Manuel Feller loslachen.

Lesen Sie auch:
Skispringer Stephan Embacher und Skeleton-Ass Janine Flock zeigen stolz ihre Goldmedaillen.
Medaillenfeier
Großer Jubel um unsere Olympia-Helden in Innsbruck
23.02.2026
Johannes Lamparter
Johannes Lamparter(Bild: GEPA)

Johannes Lamparter hatte bei den Olympischen Spielen zweimal Silber und einmal Bronze abgesahnt, so konnte er es verschmerzen, eine Medaille zumindest für kurze Zeit dem Alpin-Kollegen zu leihen ...



