Kriechmayr vergisst Medaille bei Medaillenfeier

Ein Spiel Sperre für Mitchell nach Kopfstoß
Ausraster bei Sieg
Am Montagabend ließen sich unsere Olympia-Helden bei der Medaillenfeier in Innsbruck von den Fans hochleben. Ski-Ass Vincent Kriechmayr gestand, dass er seine Kombi-Silbermedaille vergessen hatte ...
„Der Jo (Kombinierer Johannes Lamparter, Anm.) hat mir seine gegeben“, erklärte Kriechmayr, warum er dennoch nicht ohne Edelmetall um den Hals auf die Bühne kam. Das Hoppala ließ die Fans und ganz besonders seinen Kombi-Kollegen Manuel Feller loslachen.
Johannes Lamparter hatte bei den Olympischen Spielen zweimal Silber und einmal Bronze abgesahnt, so konnte er es verschmerzen, eine Medaille zumindest für kurze Zeit dem Alpin-Kollegen zu leihen ...
