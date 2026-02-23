Vorteilswelt
Skandal um WM-Achten

Pistolen-Geste: Athlet nach Sieg disqualifiziert

Sport-Mix
23.02.2026 18:35
Tshepiso Masalela (im Bild links bei der Diamond League im Vorjahr) ließ sich zu einer ...
Tshepiso Masalela (im Bild links bei der Diamond League im Vorjahr) ließ sich zu einer Pistolen-Geste hinreißen.(Bild: Krone KREATIV/AFP, X.com)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eklat bei einem Leichtathletik-Meeting im polnischen Torun: Weil er kurz vor der Ziellinie eine Pistolen-Geste zeigte, wurde Sieger Tshepiso Masalela im Anschluss disqualifiziert.

Beim Rennen über 1500 Meter beim Orlen Copernicus Cup siegte der Athlet aus Botswana, der bei der WM 2025 über 800 Meter Achter wurde, mit einer Zeit von 3:32,55 Minuten – und stellte damit einen nationalen Rekord auf. Also eigentlich ein Grund zur Freude für den 26-Jährigen.

Doch kurz vor der Ziellinie zeigte Masalela eine Pistolen-Geste in Richtung seines Kontrahenten Azeddine Habz aus Frankreich, der am Ende eine Hundertstel dahinter auf Platz zwei landete.

Protest gegen Disqualifikation abgewiesen
Wegen „unangemessenem Verhalten“ wurde der ursprüngliche Sieger, der für sein Land bereits bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften teilnahm, disqualifiziert. Berichten zufolge legte Masalela dagegen Protest ein, doch der wurde abgeschmettert. Was den Leichtathleten zu dieser Geste bewog, ist völlig unklar.

Sport-Mix
23.02.2026 18:35
