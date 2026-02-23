Pistolen-Geste: Athlet nach Sieg disqualifiziert

Beim Rennen über 1500 Meter beim Orlen Copernicus Cup siegte der Athlet aus Botswana, der bei der WM 2025 über 800 Meter Achter wurde, mit einer Zeit von 3:32,55 Minuten – und stellte damit einen nationalen Rekord auf. Also eigentlich ein Grund zur Freude für den 26-Jährigen.