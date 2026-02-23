Sieben Zähler Rückstand – aber LASK gibt nicht auf

Am Freitag startet auch die Regionalliga Mitte in die Rückrunde. Winterkönig Voitsberg geht mit sieben Zähler Vorsprung auf die LASK Amateure und Aufsteiger Kalsdorf ins Frühjahr. Für die Oberösterreicher könnte das Heimspiel gegen die Jungen Wikinger Ried bereits vorentscheidend sein. Den Titelkampf haben die Schwarz-Weißen noch lange nicht aufgegeben. Wir haben uns mit Trainer Andreas Wieland vor dem Frühjahrsauftakt unterhalten.