Intel: 20 Milliarden Dollar gegen die Chipkrise

Der US-Prozessorgigant Intel baut für mehr als 20 Milliarden Dollar (knapp 18 Milliarden Euro) zwei neue Chipfabriken in den USA. Die Produktion auf Basis modernster Technologien in den Anlagen im US-Bundesstaat Ohio soll 2025 beginnen, wie der Halbleiter-Riese am Freitag mitteilte.