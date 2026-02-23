Ukraine-Flüchtlinge können Entschädigung fordern

Geflüchtete Ukrainer können nun auch für immaterielle Kriegsschäden über das vom Europarat geführte Register Schadensersatz fordern. Ziel ist es, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und mögliche Reparationen Russlands zu beziffern.
Ukrainer, die die aufgrund der russischen Invasion aus ihrer Heimat fliehen mussten, können über ein vom Europarat überwachtes Schadensregister Entschädigung fordern. Neu ist, dass nun auch für immaterielle Schäden – also seelische oder persönliche Belastungen – ein Antrag gestellt werden kann.
Das Register, das es seit Mai 2023 gibt, sammelt Informationen über Menschenrechtsverletzungen im Krieg, um später die Höhe der zu zahlenden Reparationen zu berechnen, die Russland möglicherweise zahlen muss.
Schon bisher konnten Anträge etwa bei Zerstörung von Häusern, Tod oder Verschwinden von Angehörigen, erzwungener Vertreibung oder Folter gestellt werden. Bisher wurden rund 110.000 Anträge auf Schadensersatz eingereicht. Nach Angaben der Vereinten Nationen (UNHCR) befinden sich 6,8 Millionen Menschen, die die Ukraine verlassen mussten, weiterhin außerhalb des Landes.
Mit dem Schadensregister sollen die Erfahrungen der Geflüchteten sichtbar gemacht und als Grundlage für mögliche Reparationen genutzt werden, während die internationale Gemeinschaft die Verantwortung Russlands für die verursachten Schäden dokumentiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.