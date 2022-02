Quarantäne-Marathon kostet Familie viele Nerven

Schlimmer als Lockdown

Das Ende der dritten Quarantäne der Familie innerhalb kurzer Zeit wird erhofft. Am Mittwoch war der Sohn beim behördlich verordneten PCR-Test. Das Ergebnis erwartet der Vater noch am Freitag. Wie es danach weitergeht, bleibt fraglich. Bence T.: „Wenn Schulen bei zwei positiven Fällen in der Klasse alle heimschicken, dann ist bald mit der nächsten Quarantäne zu rechnen. Das ist fast schlimmer als ein Lockdown.“