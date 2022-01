Corona: 10 Antworten zu Abstand, Quarantäne & Co.

Mein PCR-Test ist positiv. Was tue ich jetzt?

Bei einem positiven PCR-Testergebnis wird die Person per E-Mail über das Ergebnis benachrichtigt. Ab dann sollte man in Selbstisolation bleiben. Das Labor leitet das Testergebnis an die Gesundheitsbehörde weiter, die mit dem Infizierten Kontakt aufnimmt.