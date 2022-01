Burgenland informiert nun per SMS über Quarantäne

Zuletzt wurden 648 Neuinfektionen registriert. Insgesamt sind derzeit 6351 Personen an Corona erkrankt. In den Spitälern werden 51 Personen behandelt – davon sieben intensivmedizinisch. Ein 73-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist in Zusammenhang mit Corona verstorben. „Die Infektionszahlen bewegen sich derzeit in einer noch nie da gewesenen Dimension“, so der Koordinationsstab des Landes.