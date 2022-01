HP siegt vor Gericht gegen Autonomy-Gründer Lynch

Der US-Konzern Hewlett-Packard hat in einem Zivilverfahren gegen den Tech-Unternehmer Mike Lynch von einem Londoner Gericht in den meisten Punkten recht bekommen. HP hatte ihm vorgeworfen, den Wert seiner Firma vor dem Verkauf an HP in betrügerischer Absicht aufgebläht zu haben. Lynch wird allerdings weitaus weniger als die von HP geforderten fünf Milliarden Dollar (rund 4,5 Milliarden Euro) zahlen müssen, wie der zuständige Richter am Freitag erklärte.