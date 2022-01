Sicherheitsgipfel nach Messerattacke in Klagenfurt

Scheider übt Kritik

Zusätzlich wird die Polizei auch Tipps herausgeben, wie man sich als Zeuge so einer Tat am besten verhält. Scheider macht in diesem Zusammenhang noch einmal seinem Ärger über das Vorgehen des Innenministeriums beim kürzlich wiedereröffneten Flüchtlingsquartier in der Siriushalle Luft: „Da muss mehr Information kommen! Es kann einfach nicht sein, dass Hunderte Asylanten zu uns gebracht werden, ohne dass wir irgendetwas über deren Hintergrund erfahren.“