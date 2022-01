Überwachungsvideo zeigt Messerattacke in Kärnten

Am helllichten Tag, mitten in der Klagenfurter Innenstadt, ist am Samstag eine 62-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes niedergestochen worden - und zwar mit solcher Wucht, dass sich sogar die Klinge des Messers verbog. Eine Überwachungskamera hielt die grausamen Szenen fest. Das Opfer ist sich nach einer Notoperation in stabilem Gesundheitszustand. Der tatverdächtige 28-Jährige wurde mittlerweile in die Justizanstalt gebracht.