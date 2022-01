62-Jährige mitten in Klagenfurt niedergestochen

Dieser Vorfall sorgt für Aufregung in der Kärntner Landeshauptstadt: Am helllichten Tag und mitten im Stadtzentrum - in der Waaggasse beim Heuplatz - hat ein unbekannter Mann eine 62-jährige Klagenfurterin niedergestochen und verletzt. Gleich danach ergriff er die Flcuht und rannte davon. Nach dem Verdächtigen wird seither intensiv gefahndet, berichtet die Polizei gegenüber der „Krone“. Viel weiß man zu diesem Fall noch nicht: Ob die Tatwaffe ein Messer war, ist ebenso unklar wie das Motiv. Auch, ob sich Täter und Opfer kennen, ist noch nicht bekannt.