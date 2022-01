Kein Geld mehr vom AMS als Motiv für Messerattacke

28-Jähriger war in psychiatrischer Behandlung

Für den Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung. Das Opfer des Armeniers musste im Klinikum Klagenfurt notoperiert werden. Die Frau wird weiterhin intensivmedizinisch betreut. Der 28-Jährige ist in Haft, wo auch sein Gesundheitszustand untersucht wird, da er bereits 2018 in psychiatrischer Betreuung im Klinikum war.