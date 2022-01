Wiener Linien: Corona-Mahner zu Unrecht gefeuert

„Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter im Sinn“

Brandl ist derzeit bei vollen Bezügen vom Dienst freigestellt. Zur „Krone“ sagt er: „Für mich stand stets die Sicherheit der Mitarbeiter und der Passagiere im Mittelpunkt.“ Bis heute hätte es nur in Teilbereichen Verbesserungen gegeben. „Die Beschäftigten haben zumindest FFP2-Masken bekommen.“ Die Fahrzeuge würden aber immer noch keiner lückenlosen Desinfektion unterzogen. „ Ich möchte, dass so etwas nie wieder passiert“, so der Ex-Betriebsrat, der gerne wieder arbeiten möchte.