Betriebsrat kritisiert Wiener Linien - gekündigt!

„Wiederholt Äußerungen falscher Tatsachen“

Vorgeworfen werden ihm nun „wiederholt Äußerungen falscher Tatsachen“, heißt es in einem Schreiben an die Personalkommission. Dies sei mit Postings in einer öffentlichen Facebook-Gruppe passiert. „Wenn wir das Verfahren in die Wege leiten, um ein Dienstverhältnis aufzulösen, hat das immer gewichtige Gründe“, teilen die Wiener Linien mit. Dieser Schritt werde stets sehr sorgfältig geprüft.