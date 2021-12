Sony-Mitarbeiter veruntreute 154 Millionen Dollar

Einer Mitteilung des US-Justizministeriums zufolge hatte der Angestellte der Sony-Versicherungstochter Sony Life Insurance Company in Tokio die 154 Millionen Dollar im Mai mittels gefälschter Trannsaktionsanweisungen auf ein Konto in Kalifornien abgezweigt, als das Unternehmen versuchte, Gelder zwischen seinen Finanzkonten zu transferieren. Das veruntreute Geld wurde anschließend in 3879 Bitcoins getauscht und in einem Offline-Wallet verwahrt.