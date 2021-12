Ex-Außenminister Linhart: Botschafter in Berlin

„Natürlich gerne“ weiterhin Außenminister

„Natürlich“ hätte er den Job des Außenministers gerne „weiter gemacht, wenn es die Umstände so verlangt hätten“, räumte er ein. Aber jetzt freue er sich „auf die neue Herausforderung“. Es liege Diplomaten wohl in den Genen, „dass man rasch den Posten wechselt und dort den Einsatz macht, wo man gebraucht wird“, formulierte Linhart. „Es war bei mir schon mehrmals der Fall, dass ich wo früher abgebrochen und einen neuen Job übernommen habe. Das ist auch jetzt so. Ich freue mich, dass ich jetzt Außenminister Schallenberg in einer anderen Funktion unterstützen kann.“ Und Deutschland sei eines der wichtigsten Länder Europas, „mit einer neuen Regierung, wo man sehr gut die Kontakte neu aufbauen kann“.