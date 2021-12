Schallenberg: „Demokratie ist nicht verhandelbar“

Vier Tage nach seiner Amtsübergabe an Karl Nehammer ist Alexander Schallenberg (beide ÖVP) am Donnerstag noch einmal als „Bundeskanzler“ in Erscheinung getreten. Beim Demokratiegipfel von US-Präsident Joe Biden legte der nunmehrige Außenminister in einer bereits in Vorwoche aufgezeichneten Videobotschaft ein klares Bekenntnis zur Demokratie ab.