Wie steht Österreich da in der Welt, Herr Linhart?

Sie übernehmen dieses Amt in einer sehr schwierigen Phase. Gegen Ex-Kanzler Kurz und neun weitere Personen in seinem Umfeld wird ermittelt, die Regierung stürzt in den Umfragen ab, die Affäre ist, wie Rudolf Anschober im „Krone“-Interview sagt, „ein Supergau für das Vertrauen in die Politik“. Wie steht Österreich jetzt da in der Welt?

Natürlich wird über solche Vorgänge berichtet, ich habe das in Paris gesehen, das wird sehr genau beobachtet. Krisen kann es immer geben, aber nichtsdestotrotz wird Österreich als ein tief europäisch verwurzeltes Land, als ein verlässliches Land gesehen. Auch als Land der Kultur und der europäischen Werte, als Land der Wirtschaft und Hochtechnologie, als Land mit fleißigen Menschen. Diese Grundwerte sind nicht infrage gestellt.