Nehammer: „Misstrauen Sie bitte auch Facebook!“

„Wenn Sie uns misstrauen, dann misstrauen Sie bitte auch Facebook!“

An die Ungeimpften richtete er emotionale Worte: „Mir ist bewusst und es ist spürbar, dass Sie unsicher sind, dass Sie Angst davor haben, diese Entscheidung zu treffen.“ Aber: „Wenn Sie uns als Politikern misstrauen, dann bitte misstrauen Sie auch Telegram-Gruppen und Facebook-Gruppen, die zum Teil mit Inhalten überfüllt sind, die sogar lebensbedrohlich sein können.“ Die Bitte des neuen Kanzlers: „Suchen Sie das Gespräch mit dem Arzt Ihres Vertrauens und konfrontieren Sie ihn mit Ihren Fragen, er wird Ihnen Sicherheit geben.“ Das Schönste an der Impfung sei, „dass wir mit ihr gemeinsam in unser aller Freiheit leben können“.