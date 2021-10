Außenminister Linhart: „Ich vertraue Kurz“

Den Kritikern und jenen, die die Frage stellten, was denn in Österreich jetzt los sei, antworte er, dass man jetzt für Österreich arbeiten wolle. Sein Ziel sei es, Österreich in Europa und international gut zu vertreten, so Linhart weiter. Die Außenpolitik werde übrigens durch eine Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen bestimmt, nicht nur von Kurz oder von dessen Nachfolger Alexander Schallenberg. „Wir haben ein Regierungsprogramm, das wir umsetzen wollen. Ich bin Außenminister“, erklärte der 63-Jährige.