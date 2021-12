Toyota fährt auf drei Gleisen in die Zukunft

Toyotas erstes Elektroauto

Den Auftakt zur (lokal) emissionsfreien Modellpalette macht im kommenden Jahr der bZ4X, der in Brüssel seine Europa-Premiere feierte. Wer gedacht hatte, dass der Name nur dem Konzeptfahrzeug vorbehalten war, muss sich auf die etwas skurril wirkende Buchstabenkombination einstellen, die allerdings ihre Bedeutung hat. „bZ“ steht für „beyond zero“, 4 für die Größe und das „X“ für den optionalen Allradantrieb. „Der bZ4X ist der Auftakt für eine Modellfamilie, die wir in den kommenden Jahren in Europa auf den Markt bringen werden“, erklärt Andrea Carlucci, Marketingchef bei Toyota Europa in Brüssel.