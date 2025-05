„Krone“ kennt Gründe: Gemeinden geht das Geld aus

Plus für Beamte drückt auf das Börserl

Auch das Gehaltsplus von 9,6 Prozent für den öffentlichen Dienst hat ein Loch in die Gemeindebudgets gerissen. Und Landgemeinden, die sich ein Freibad leisten, sind mit hohen Kosten konfrontiert. „Energie und Hygiene für ein Freibad sind teuer. Das kann man mit den Tagestickets nicht mehr finanzieren“, so Pressl.