Hamas entlässt ersten Soldaten aus Geiselhaft

Der junge Mann habe in Begleitung von Soldaten der Armee die Grenze nach Israel überquert, teilte das israelische Militär mit. Er soll dort zunächst auf einer Militärbasis medizinisch untersucht werden und seine Familie treffen. Anschließend soll er in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Umständen zufolge ist der 21-Jährige entsprechend in gutem Zustand.