Wie der Toyota Yaris Hybrid mein Herz eroberte

Offen gesagt: Ich mag Hybridautos mit CVT-Getriebe nicht. Und auch vom Toyota Yaris Hybrid habe ich mir nicht viel erwartet. Das klingt vielleicht gemein oder ignorant, aber es war so. Was soll das schon sein? Nicht mal vier Meter lang, kleiner als Polo & Co und im Innenraum nicht gerade ein Emotionalpaket. Oh mein Gott, auch noch ein Dreizylinder! Doch dann hat er mit jedem Kilometer Stadtverkehr mehr und mehr meine harte Schale geknackt. Seither nenne ich ihn nur noch liebevoll Urbanator!