Mercedes CLA kann nicht an allen Stationen laden

Das war nicht immer so, weshalb 800-Volt-E-Autos von den Herstellern technisch auch für das Laden an 400-Volt-Säulen ertüchtigt wurden. In der Regel nutzten sie dafür einen speziellen DC-DC-Wandler, der 400-Volt-Gleichstrom aus der Säule in 800-Volt-Gleichstrom wandelt, den die Batterie dann einspeichern kann. Andere Hersteller nutzten statt der Zusatz-Hardware einen cleveren Physik-Trick und teilten die 800-Volt-Batterie beim Laden durch eine Änderung der Verschaltung (parallel statt in Reihe) in zwei 400-Volt-Batterien. So schnell wie an der 800-Volt-Säule ließ sich zwar nicht laden, das Liegenbleiben musste aber kein Nutzer fürchten.